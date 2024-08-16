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Bakıcı şiddetine maruz kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bakıcı şiddetine uğrayan ve hastanede tedavi gören 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, yaşam mücadelesini kaybetti. Darp olayının sanıkları tutuklu olarak yargılanıyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 Şubat'ta bakıcı şiddetine uğrayan, yaklaşık 6 aydır da hastanede cihazlara bağlı olarak yaşam mücadelesi veren 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Özel Trakya Bakım Merkezi'nde hasta bakıcı şiddetine maruz kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan yaşam mücadelesin kaybetti. Darp olayının iki tutuklu sanığı Mehmet C. B. ve Murat S.,'nin, tutukluluklarının devam ettiği belirtilirken darp olayıyla ilgili mahkemenin 4'üncü duruşması ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Ailesi yasa boğuldu

Uğradığı şiddet olayından sonra bir daha konuşamayan ve cihazlara bağlı olarak yaşayan Avni Kılıçaslan, yoğun bakım tedavisi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki ayağı ampute, boğazından aspire edilen ve mideden şırıngayla beslenen Avni Kılıçaslan'ın vefat haberi ailesini yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre Avni Kılıçaslan'ın cenazesinin bugün Çerkezköy'de Osmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şiddet anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınmıştı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çerkezköy Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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