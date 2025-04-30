Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları 'zehir' saçıyor

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye "L'actone" markasının iki adet oda kokusu eklendi.

"ŞEKER" DEĞİL "ZEHİR" KOKUYOR

Bakanlık L'actone markasının "Sweet Sugar" ve "Melon isimli oda kokularının kesikler, kimyasal ve sağlık riski taşıdığını belirtti. Ticaret Bakanlığı güvensizlik nedenini, "Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1'De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir" ifadeleriyle açıkladı.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Bakanlık GÜBİS üzerinden iki ürünün de satışının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik; Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.