Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı

Güvenlik kamerasına bant atan isim de tutuklular arasında
Pervin Buldan üzüntüden çöktü

Pervin Buldan üzüntüden çöktü
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis saklandığı yerde böyle yakaladı

Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları "zehir" saçıyor

Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı GÜBİS üzerinden "L'actone" markasının "Sweet Sugar" ve "Melon" isimli oda kokularının kimyasal ve sağlık riski taşıdığını duyurdu. Bakanlık oda kokularının satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)" üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Listeye "L'actone" markasının iki adet oda kokusu eklendi.

"ŞEKER" DEĞİL "ZEHİR" KOKUYOR

Bakanlık L'actone markasının "Sweet Sugar" ve "Melon isimli oda kokularının kesikler, kimyasal ve sağlık riski taşıdığını belirtti. Ticaret Bakanlığı güvensizlik nedenini, "Sea Yönetmeliği Md.19 Etikette İçerik Bilgisi Bulunmaması; Sea Yönetmeliği Ek-1/1.5.1'De Yer Alan İç Ambalajda Yer Alan Etikette En Azından Etikette Bulunması Gereken Bilgilerin Eksikliği; Sea Yönetmeliği Ek/2 3.2 (Ts En Iso 11683) Dokunsal Tehlike İşareti Nin Bulunmaması Kısımlarına Aykırılıklar Tespit Edilmiştir" ifadeleriyle açıkladı.

Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları 'zehir' saçıyor

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Bakanlık GÜBİS üzerinden iki ürünün de satışının yasaklatılmasına ve toplatılmasına karar verildiğini duyurdu. Bakanlık kararın, "7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik; Madde Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda alındığını açıkladı.

Bakanlık ifşa etti, bu oda kokuları 'zehir' saçıyor

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.