Bakanlığın tağşiş listesinden bu kez lüks restoran çıktı

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayınlamaya başladı. Hilelerle vatandaşların sağlığını tehlikeye atan şirkete yenileri eklendi. Bakanlığın listesine 6 Mart itibarıyla 35 ürün daha eklenmiş oldu. Böylelikle ürün sayısı toplam 1346'ya yükseldi.

MANDA SÜTÜNDEN MOZARELLADA İNEK SÜTÜ ÇIKTI

Daha önce baklavadan fıstık yerine ay çekirdeği, kaşar peynirinden bitkisel yağ ve sucuktan kanatlı eti çıkmıştı. Son güncellemede listede yer alan lüks bir restoran dikkat çekti. İstanbul'da Zorlu Center'da bulunan ve İtalyan mutfağı olarak hizmet veren Eataly'de "Mozzarella Di Bufala (%100 manda sütünden mozarella)" isimli üründe inek sütü tespit edildi. Ayrıca, restoranın menüsünde 690 liraya salatanın bulunması ve makarnaların ortalama 600 lira olması dikkat çekti.