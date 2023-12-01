Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan ve trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'da son yolcuğuna uğurlandı.

Bakanın koruma ekibindeki polis memuru Musa Erdem son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan ve trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem, memleketi Adıyaman'da son yolcuğuna uğurlandı. Tören sırasında göz yaşı döken şehidin eşini, tabutun başında Bakan Mahinur Özdemir Göktaş teselli etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde yer alan polis memuru Musa Erdem, Ankara Dikmen Caddesi Polis Moral Eğitim Merkezi önünde gece 21: 00 sıralarında yaya olarak yolun karşısına geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralandı. Musa Erdem, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Musa Erdem'in al bayrağa sarılı naaşı, Cumhurbaşkanlığı önünde tören yapıldıktan sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla Etimesgut Havalimanı'ndan Adıyaman Havalimanına getirildi. Burada cenaze aracına konulan şehidin naaşı, konvoy eşliğinde Kahta ilçesine bağlı Elbeyi köyünde bulunan baba evine getirildi. Şehit polis memuru Musa Erdem (43), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesi Elbeyi köyünde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şehidin eşini Bakan Göktaş teselli etti

Evli ve iki çocuk babası olan şehit Musa Erdem'ın Türk Bayrağına sarılı tabutunun başında ağlayan şehit eşi Dedim Erdem'i, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şehidin 5 yaşındaki oğlu Asaf Erdem'i tabutun başında kucakladı.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra İçişler Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol, Milletvekili Resul Kurt, kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.