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Bakan Yumaklı: "Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç...

3. Sayfa Haberleri

Bakan Yumaklı: "Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir"

Bakan Yumaklı: "Şu anki durumda yangın söndürme helikopterinde görevli dört mürettebatımızdan biri sağ olarak kurtarılmış olup, diğer üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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