Bakan Yılmaz'dan şehit madencinin çocuğuna baba şefkati

BARTIN - Bartın'da maden ocağında geçen yıl meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 43 madenci adına düzenlenen fidan dikim törenine katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit olan madencilerden Rasim Bulut'un 2 yaşındaki çocuğu kucağına alıp, sevdi.

Bartın'ın Amasra içesinde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 43 madencinin anısına Amasra ilçe girişinde hatıra ormanı oluşturuldu. 43 madencinin isimlerinin yer aldığı fidanlar düzenlenen törenle alana dikildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlatılan programa katılan şehit madencilerden Rasim Bulut'un 2 yaşındaki oğlu Aras ilgi odağı oldu. Şehit madenci yakınlarının duygusal anlar yaşadığı ve göz yaşlarına hakim olamadığı programda 2 yaşındaki Aras, protokolün de yoğun ilgisini gördü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da küçük Aras ile ilgilendi. Bakan Tunç, dua edildiği esnada yanına gelen Rasim'i kucağına alarak sevdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduğu sırada bir süre etrafı izleyen küçük Rasim, herkesin hareketsiz durduğunu görünce kendisi de bir süre hareketsiz kalması dikkat çekti.

Program fidan dikimin ardından sona erdi.