Bakan Yerlikaya, Yalova'da şehit cenazesine katıldı

Yalova'da DEAŞ operasyonunda şehit düşen 3 polisten biri olan İlker Pehlivan (47) son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Yalova'da dün gece DEAŞ operasyonunda şehit düşen İlker Pehlivan için Yalova Merkez Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bakan Ali Yerlikaya, CHP'li Muharrem İnce ve il protokolü katıldı.

Cenazede şehidin amcası ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan binlerce vatandaş 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Evli 15, 12 ve 5 yaşlarında 3 çocuk sahibi olan Pehlivan'ın cenazesi daha sonra Yalova Polis Şehitliği'nde defnedildi. - YALOVA

