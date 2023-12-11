Bakan Yerlikaya: "Son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4...
Bakan Yerlikaya: "Son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı"
Bakan Yerlikaya: "Son 4 günde 81 ilde eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Çember-8 Operasyonlarında' arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari yakalandı" - ANKARA