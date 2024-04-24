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Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-34' Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik yapılan 'Sibergöz-34' operasyonunda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "11 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçlarına yönelik 'Sibergöz-34' operasyonları sonucu 47 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-34" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-34" operasyonları düzenlendi.

Şüpheli şahısların Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan "ürün bedeli" adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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