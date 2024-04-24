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Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-33' Operasyonlarında 16 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-33' operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik 'Sibergöz-33' operasyonlarına 16 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik jandarma tarafından 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-33" operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca 5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği suçlarını işleyen şahıslara yönelik "Sibergöz-33" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu, Mersin'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşları mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. İstanbul'da çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Hakkari'de çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Tekirdağ'da internet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Niğde'de ise Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin Türk Lirası para hareketliliği olduğu tespit edildi ve 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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