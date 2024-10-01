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Bakan Yerlikaya: 'Saygısızca Araç Kullananları Affetmeyeceğiz'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada düğün ya da asker konvoyu yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı sert önlemler alacaklarını ve bu sürücüleri affetmeyeceklerini duyurdu. İlgili şahıslara çeşitli trafik yasaları çerçevesinde idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya: "Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada E-5 Kuzey Maltepe ve Beykoz Bağlantı yolunda çakarlı lüks araçlarla drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde düğün konvoyu yapıldığına dair sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce incelendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Sivil Trafik Ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; şahısların A.K., H.T., M.A.T., S.D., O.K., S.A., T.G., A.S.A., M.Ö., A.K., B.V., M.G., D.G., U.S., Ş.Ö., A.M.K., M.K., R.A. ve M.Y. olduğu tespit edildiğini ve şahıslara; 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununun; drift yapmak, izinsiz çakar siren tertibatı bulundurmak, hız sınırının altında sürmek, konvoy yapmak, saygısızca araç kullanmak, cam film takmak, muayenesiz araç kullanmak, plaka kapatmak ve teknik değişiklik maddelerinden idari para cezası uygulandığını açıkladı.

"Saygısızca araç kullananları affetmeyeceğiz"

Şahısların, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere Beykoz Çavuşbaşı Polis Merkez Amirliğine teslim edildiğini aktaran Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Saygısızca araç kullananları, düğün ya da asker konvoyu yaparak hem trafik güvenliğini hiçe sayanları hem de diğer araç sürücülerinin can güvenliğini hiçe sayanları affetmeyeceğiz. Aziz Milletimizden isteğim, bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları 112 ' ye bildirin. Biz gereğini yapıp, adalete teslim edelim. Bu tür olaylara geçit vermeyelim.

Bakan Yerlikaya: 'Saygısızca Araç Kullananları Affetmeyeceğiz'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KEMAL DİRİ - 3.Sayfa

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