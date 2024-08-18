Bakan Yerlikaya: "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilirken, teröristlerin planladığı saldırının önlenmesiyle büyük bir tehlikenin bertaraf edildiği vurgulandı.
Bakan Yerlikaya: "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan Bölücü Terör Örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi"