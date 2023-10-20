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Bakan Yerlikaya: "Operasyonlarda 1 ton 237 gram metamfetamin, 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk...

Bakan Yerlikaya: "Operasyonlarda 1 ton 237 gram metamfetamin, 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk bitkisi ve 121 kilogram skunk ele geçirildi.