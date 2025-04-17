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Bakan Yerlikaya: 'Narkokapan-Ankara' Operasyonunda 525 Torbacı Gözaltına Alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sabah gerçekleştirilen 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 525 torbacının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, gençlere yönelik uyuşturucu satışını hedef aldı ve 6 aylık hazırlık sürecinin ardından yapıldı.

Bakan Yerlikaya: ""Narkokapan-Ankara" operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-Ankara" operasyonunda 525 torbacı gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

""Narkokapan-Ankara" operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'da başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik:

Bu operasyonumuzun adı "Narkokapan-Ankara". Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan, zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki, İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü.

Bu 6 ay boyunca, adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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