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Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza...

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3. Sayfa Haberleri

Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.

Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Hukuk 3. Sayfa Ekonomi Haberler

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