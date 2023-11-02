Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza...
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Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur.
Bakan Yerlikaya: "MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa