Bakan Yerlikaya: İstanbul'da 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarılara rağmen Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya: " İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." - ANKARA