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Bakan Yerlikaya: Hakkari ve Van'da 339 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da yürütülen operasyonlarda toplam 339 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 145 kilogram metamfetamin, 143 kilogram eroin ve 51 kilogram skunk bulundu.

Bakan Yerlikaya: "Hakkari ve Van'da 339 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 339 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da düzenlenen operasyonlara dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hakkari ve Van'da Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 145 kilogram metamfetamin, 143 kilogram eroin ve 51 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; bir evde uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla yapılan aramada; 143 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ve 21 kilogram skunk olmak üzere toplam 189 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. "

Van'daki operasyon ile ilgili bilgi veren Bakan Yerlikaya:

"Van Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 120 kilogram metamfetamin ve 30 kilogram skunk olmak üzere toplam 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkari ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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