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Bakan Yerlikaya: "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından...

3. Sayfa Haberleri

Bakan Yerlikaya: "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu.

Bakan Yerlikaya: " Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Antalya Hakkari Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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