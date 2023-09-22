Bakan Yerlikaya: "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından...

Bakan Yerlikaya: "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu.