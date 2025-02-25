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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis İbrahim Birol için Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis İbrahim Birol için Başsağlığı Mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis İbrahim Birol'un görevi başında şehit olmasının ardından başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Birol'un hastanede hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başında şehit olan Polis İbrahim Birol'a başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin başı sağ olsun. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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