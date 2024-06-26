Bakan Yerlikaya Eskişehir'de yaptığı uyarı ile facianın önüne geçen polis Nihal Uzpeder'i tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de yaptığı emniyet kemeri uyarısından 1 saat sonra kaza yapan otobüsten 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla facianın önüne geçen trafik polisi Nihal Uzpeder'i tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi.

Bakan Yerlikaya, bayram tatili uygulamaları sırasında Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştiren trafik polisi Nihal Uzpeder'i sahneye davet etti. Bursa-Antalya seferi yapan otobüste hayati uyarılarda bulunan ve uyarıdan bir saat sonra kaza yapan araçta, 5 kişinin hafif yaralandığı, kazada yolcuların emniyet kemeri takmasının muhtemel felaketin önüne geçtiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, polis memuru Uzpeder'i tebrik etti.

"Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsine geçmiş olsun"

Kazadan sonra yolcuların, "Bize emniyet kemeri taktıran polis memuruna teşekkür ederiz" dediklerini öğrendiğinde çok duygulandığını söyleyen trafik polisi Nihal Uzpeder, "Kazadan hemen sonra yolcularımız, 'Bize Eskişehir Otogarı'nda emniyet kemeri taktıran memurumuza teşekkür ediyoruz' demişler. Çok duygulandım. Ben hepsine teşekkür ediyorum, hepsine geçmiş olsun. Orada çocukların olması beni bir anne olarak çok etkiledi. Duyar duymaz ağlamaya başladım" dedi. - ESKİŞEHİR