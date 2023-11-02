Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Reis' lakaplı elebaşı Hakan Ayık'ın yönettiği uluslararası suç örgütü 'Comanchero'ya yönelik operasyonda 37 gözaltı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da icra edilen 'Kafes' operasyonu ile 'Reis' lakaplı elebaşı Hakan Ayık'ın organize ettiği Avusturya merkezli uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero'nun çökertildiğini duyurdu. Toplam 37 kişinin gözaltına alındığını bildiren Bakana Yerlikaya, 4 buçuk milyar liralık malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

İstanbul'da uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' ya yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonda, örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle'ın geçen yıl yakalanmasının ardından elebaşı olarak faaliyetleri sürdüren 'Reis' lakaplı Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru'nun da aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak suçları sebebiyle gözaltına alınan zanlılara yönelik toplam 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına ise mahkeme kararı ile el konuldu. Toplam 55 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Bakan Yerlikaya: "Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir"

Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren 'Comanchero' isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü. Mark Douglas Buddle'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün; uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır. Örgütün sözde lideri Mark Douglas Buddle 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalanarak Avusturalya makamlarına teslim edilmiştir. Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına el konulmuştur"

Bakan Yerlikaya, açıklamalarının devamında toplam 4 buçuk milyar liralık ml varlığına el konulduğunu belirterek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü 'Comanchero'ya 'Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak' suçlarından operasyon düzenlenmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar lira değerindeki malvarlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 Şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur. ABD ve Avusturalya makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bültenle aranan Hakan Ayık (Reis), Yeni Zelanda makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bültenle aranan Duax Hohepa Ngakuru, Avusturalya makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bültenle aranan Hakan Arif Tavukçu, ABD makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bültenle aranan Barış Tükel, ABD makamları tarafından çıkarılan Kırmızı Bültenle aranan Erkan Yusuf Doğan, Mavi Bültenle aranan Jimmy Avaijan, Mavi Bültenle aranan Sibel Arif, Mavi Bültenle aranan Alp Öztürk ile birlikte aklama faaliyetlerine iştirak ve yardım eden 37 şüpheli yakalanmıştır" açıklamalarında bulundu.

"Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz"

Operasyonu icra eden güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, MASAK'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.