Bakan Yerlikaya duyurdu: Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza

Bakan Yerlikaya duyurdu: Düğün konvoyunda ambulansa yol vermeyen sürücülere 49 bin 810 lira ceza
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 'ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili yapılan paylaşımın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da 'ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili yapılan paylaşımın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını ve 3 aracın trafikten men edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün sosyal medyada, Ankara'da Konya Yolu Aşti istikametinde 'ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edilmiştir. Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.'ye toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulanmıştır. Ayrıca U.G., B.K. ve B.T.S. adlı şahıslara 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten' adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiştir. 3 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulduğunu ifade eden Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık 'asker uğurlama, düğün' gibi nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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