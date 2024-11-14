Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu Açıklaması: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkoçelik-48' operasyonları kapsamında son iki haftada 4 Ton 887 kilogram uyuşturucu madde ve 9 milyon 989 bin 238 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 1780 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: "Narkoçelik-48 operasyonlarında 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 Ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 Milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-48" operasyonlarından ele geçirilen uyuşturucu madde ve hapların verisi sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen 'Narkoçelik-48' operasyonlarında 4 Ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 Milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadesini kullandı.

Zehir tacirlerinin vatandaşların sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirtti. Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili vatandaşların şüphelendiği durumlarda 112 acil çağrı hattını araması gerektiğini de aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-48" operasyonların 73 ilde gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde 'Narkoçelik-48' operasyonları düzenlendi."

Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu Açıklaması: 9 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - 3.Sayfa
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.