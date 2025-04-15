Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu: 234 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik, aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 'Orkinos Bulut' isimli operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi. - ANKARA