Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu: 234 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Orkinos Bulut' isimli operasyonda, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik 234 şahsın yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik, aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 'Orkinos Bulut' isimli operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa