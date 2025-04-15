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Bakan Yerlikaya'dan Uyuşturucu Operasyonu: 234 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Orkinos Bulut' isimli operasyonda, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik 234 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası 4 ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik, aralarında üst düzey elebaşlarının da bulunduğu 'Orkinos Bulut' isimli operasyonda 9'u yurt dışında, 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 şüphelinin yakalandığını bildirdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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