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Bakan Yerlikaya'dan görev başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Bakan Yerlikaya'dan görev başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru için taziye mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da firari şahsın yakalanması sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Mesut Acar için başsağlığı mesajı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da firari şahsın yakalanması sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Mesut Acar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman Polis Memurumuz Mesut Acar, dün akşam firari şahsın yakalanması esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bayram günü acımız, üzüntümüz tarifsiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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