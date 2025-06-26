Bakan Yerlikaya'dan Gençlere Uyarı: Şehir Eşkıyalığına Alet Olmayın

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da bir iş yerinin kurşunlanmasının ardından gençlere seslenerek, şehir eşkıyalığına özenenlere alet olmamaları gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; sözde korku salmak için şehir eşkıyalığına özenenlere alet olmayın" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yerinin kurşunlanması üzerine sosyal medya hesabından 'gereği yapıldı' notuyla paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; sözde korku salmak için şehir eşkıyalığına özenenlere alet olmayın. Onların gittikleri yol, yol değildir. Milletimizin huzur ve güvenliğini bozmak için suç işleyenlerle sohbetinizi kesin, onların oyunlarına gelmeyin. Devletimiz çok güçlüdür. Hiçbir suçlu güvenlik güçlerimizden de adaletten de kaçamaz. İstanbul'da motosikletli şahıslar tarafından bir iş yeri kurşunlanmış; ardından olayın görüntüleri bu şahıslar tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonrası olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şahsın, farklı suçlardan kaydı bulunan ve yurtdışında firari olan S.A. olduğu anlaşılmıştır. Kafenin kurşunlanmasıyla ilgili eylemi gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanmış ve eylemde kullanılan motosiklet ele geçirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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