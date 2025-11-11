Bakan Yerlikaya'dan Askeri Uçak Kazası Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçağın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı ile irtibat kurarak durumu değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan'da düşen Türk Silahalı Kuvvetlerine ait askeri uçakla ilgili, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA