Bakan Yerlikaya: "Bu yıl polis bölgesinde terör örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu yıl polis bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi" dedi.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen '81 İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, 2025 yılında polis sorumluluk bölgelerinde icra edilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türk Polis Teşkilatı'nın 350 binden fazla personelle yurdun huzur ve güvenliğini sağladığını belirten Bakan Yerlikaya, "1 yılın değerlendirmesini yapacağız. Modern anlamda Emniyet teşkilatlanmamızın temelleri 180 yıl önce atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğümüz, 352 bin personeliyle; 55 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyor" diye konuştu.

"Terör örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi"

Terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili konuşan Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, 'Türkiye'nin Huzuru' dedik. Çünkü biliyoruz ki huzur; güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edilir. Bugün Türkiye'nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri, hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' hedefimizdir. Bu hedef; bir temenni değil, bir devlet politikasıdır. Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır. 2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı, 7 terör eylemi engellendi" dedi.

"Mağara ve sığınakları imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz"

Arama-tarama faaliyetleriyle ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hakimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları imha ederek, terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92'ye yükseldi"

Asayiş verileriyle ilgili sayılara da yer veren Bakan Yerlikaya, "Huzur; asayişte önleyicilikle başlar. Asayiş verilerimiz; bu yaklaşımın, bu disiplinin sahadaki net karşılığıdır. Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025'in 11 ayında; polis bölgesinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99'a, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92'ye yükseldi. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında, 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik" diye konuştu.

"Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz"

Ekiplere yönelik teknik desteklerle ilgili Bakan Yerlikaya, "Araç ve ekipman kapasitemizi büyütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Emniyet Teşkilatımıza 4 bin 586'sı asayiş, 5 bin 506'sı trafik, 120'si zırhlı araç, 60'ı yüzer araç olmak üzere toplam 22 bin 697 yeni araç kazandırdık. Asayiş hizmetlerinde günlük devriye sayımızı yüzde 40 arttırdık ve 14 bin 938'e yükselttik. Araç ve devriye sayımızdaki artış, olaylara 3 dakika içinde müdahale oranımızı yüzde 42'den yüzde 57'ye çıkardı. Yaka kamera sayımız 9 bindi, bugün itibarıyla 53 bine yükselttik" dedi.

"Güvenlikte yeni yol haritamız olan, 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni uyguluyoruz"

'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli' ile organize suç çetelerine karşı etkin mücadele ettiklerine değinen Bakan Yerlikaya, "Güvenlikte yeni yol haritamız olan, 'Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni uyguluyoruz. Bu model sayesinde organize suç örgütlerinin, elebaşı ve yönetici kadrolarını, yeniden örgütlenme kapasitelerini, finansal ağları ve mal varlıklarını, uluslararası bağlantılarını ve saha hakimiyetlerini düzenlediğimiz operasyonlarla başlarına yıkıyoruz. Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 153'ü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 54'ü narkotik, 66'sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı. Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu" diye konuştu.

"Uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı"

Narkotik operasyonlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde, uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

"Yeni trafik kanunu hazırlığımızı tamamladık"

Yürürlüğe girmesi planlanan yeni trafik kanunu ile olumsuz olaylara karşı çok daha iyi sonuçlar alınacağını söyleyen Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini en üst seviyeye taşımak için, polis bölgesinde de denetlenen araç sayısını bu yıl yüzde 16 artırarak 89 milyona çıkardık. Yeni trafik kanunu hazırlığımızı da tamamladık. Gazi Meclisimizden geçer geçmez; 'trafik kültürü' inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise 'sıfır can kaybı' hedefine ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

"İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk"

Teşkilat içindeki olumlu değişikliklere 2026 yılında da devam edeceklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bu yıl, atama ve yer değiştirme süreçlerinde, teşkilatımız adına çok kıymetli bir eşiği geride bıraktık. İlk defa görev puanı sistemiyle; başkomiser ve altı rütbelerde atamaları daha hakkaniyetli, daha şeffaf ve kurumsal ihtiyaca daha uygun bir zemine oturttuk. Daha önce de söylemiştim, 2026 genel atama döneminde, 'Zorunlu İkinci Şark Tebligatı' olmayacak. 'Aile Yılı' hassasiyetimizle, önceki dönemlerde yılda 2 kez yapılan mazeret atamalarını bu yıl her ay gerçekleştirdik. 2026 yılında da aynı anlayışı sürdüreceğiz" dedi.

"Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Çalışma saatlerine yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için 'Emniyet Başkanlığı' olarak teşkilatlanma çalışmalarına başladık. Yine görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen 'her ilde olması gereken personel sayılarının' belirleneceği 'Standart Kadro' çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmamızı da bu yıl sonunda tamamlayarak kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - ANKARA