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Bakan Yerlikaya: "807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte mevzuata uymayan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı. Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya: "807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte mevzuata uymayan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında 'ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan' kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 sürücü tespit edildi. Araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar 'çakar lambalar' söktürüldü, 5 milyon 196 bin TL para cezası uygulandı."

Yerlikaya paylaşımında, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücülere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı 3.Sayfa Haberler

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