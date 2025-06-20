Bakan Yerlikaya: 397,5 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda toplam 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya: "Düzenlediğimiz 3 ayrı operasyonumuzda, 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul, Van ve İzmir'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün düzenlediğimiz 3 ayrı operasyonumuzda; 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Van ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlara dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, 3 ayrı operasyonda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul, Van ve İzmir'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün düzenlediğimiz 3 ayrı operasyonumuzda; 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 4 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Tuzla, Esenyurt ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen 3 ayrı operasyonda; 220,5 kilogram eroin, 126 kilogram bonzai, 51 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 15,5 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Düzenlenen ve düzenlenmeye devam edecek olan operasyonlara dair konuşan Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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