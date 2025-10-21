Bakan Yerlikaya: '36 maddelik trafik kanunu 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurul gündemindeki trafik cezalarının artırılmasına ilişkin 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bakanlıkta medya kuruluşlarının basın temsilcileriyle bir araya gelerek, TBMM Genel Kurul gündeminde olan trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifinin 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yerlikaya, 36 maddelik kanun teklifi ile kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirmek, zamanla trafik kültürünün inşa edilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir" şeklinde konuştu.

Trafik cezaları ile caydırıcılık arasında doğrudan ve güçlü bir ilişkinin var olduğu belirten Yerlikaya, etkin ve adil bir ceza sisteminin, bireylerin kurallara saygısını artırabileceğini, sürücü alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirebileceğini, toplumsal bilinç geliştireceğini ve can kayıplarını azaltabileceğini söyledi. Yerlikaya, "Bu nedenle cezalar sadece bir yaptırım değil, aynı zamanda trafik kültürünün dönüşümünü sağlayan stratejik bir araçtır" açıklamasında bulundu.

Yürürlüğe girecek kanun teklifinin ardından cezalara af gelip gelmeyeceğini değerlendiren Bakan Yerlikaya, "Caydırıcılığın düşmanı aftır. Birbiriyle zıt kutuplardır. Af olduğu zaman caydırıcılığı, caydırıcılık olmadığı zaman da kuralların tamamını bırakmamız lazım" dedi.

"Bizim cezalardan gelecek paraya ihtiyacımız yok"

Cezaların yüksek olduğuna da değinen İçişleri Bakanı Yerlikaya, ciro çekmek gibi bir dertlerinin olmadığını söyleyerek, "Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok. Medya 'Para cezaları buradan buraya geliyor' derken, aynı medya 'Böyle bir kaza olur mu bu devirde' diyor. Nasıl yapacağız. Yüzde 50 denetimi artırarak gelebileceğimiz yere geldik. İnsanlar kurallar istiyor; 'ben uyuyorum o da uysun' diyor" ifadelerini kullandı.

"2 yeni aplikasyonu yakında kamuoyuna tanıtacağız"

Bakan Yerlikaya, yakında kamuoyuna tanıtacakları iki yeni uygulama geliştirdiklerini de ifade ederek, "Radarla ilgili bir aplikasyon yapacağız. Sürücü yola çıktığında takip edeceği güzergahı sisteme girdiğinde yol üzerinde kaç radar uygulaması olduğunu görecek; ancak yerlerini bilmeyecek. Diğeri de 'Gereği Yapıldı' aplikasyonu. Patentini aldık. Trafik ve asayiş ile ilgili iki bölüm olacak ekranda. Vatandaş trafikte veya çevresinde asayişle ilgili gördüğü olumsuz durumları çekip buradan bize gönderecek, biz de gereğini yapacağız" diye konuştu.

Kanun teklifinin detayları

Konuşmasında yasaya ilişkin düzenlemelere değinen Bakan Yerlikaya, "Saldırı amacıyla araçtan inmeye 180 bin lira, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Düğün konvoyu ile yol kapamaya 90 bin lira para, 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak; bu ihlalin köprü, tünel, viyadük ve otoyolda yapılması halinde cezalar 2 kat artacak. Trafikte makas atmaya 90 bin lira para, 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Drift atmaya 140 bin lira para ve 60'ar gün sürücü belgesi geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. 'Dur' ihtarına uymamaya 200 bin lira para ve 60'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men cezası uygulanacak. Araçta yüksek sesle müzik dinlemeye 3 bin lira, araca mevzuata aykırı ses sistemi taktırmaya 21 bin lira para cezası uygulanacak ve bu araçlar 30 gün trafikten menedilip, cihazlar sökülerek teslim edilecek. Cep telefonu kullanmaya 5 bin lira, aynı yıl içinde 2'nci ihlalde 10 bin, 3'üncü ihlalde 20 bin lira para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi 30 gün geri alınacak. Alkollü araç kullanmaya 25 bin lira para ve 6 ay sürücü belgesini geri alma, 5 yıl içinde 2'nci ihlalde 50 bin lira para, 2 yıl sürücü belgesini geri alma, 3'üncü ihlalde 150 bin lira para ve 5 yıl sürücü belgesini geri alma cezası uygulanacak. Emniyet kemeri takmamaya 2 bin 500 lira ceza uygulanacak. Ambulans ve itfaiyeye yol vermemeye 46 bin lira para, 30'ar gün sürücü belgesini geri alma ve trafikten men, diğer geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemeye 15 bin lira ceza uygulanacak. Kırmızı ışıkta geçmeye ilk seferde 5 bin, 2'ncide 10 bin, 3'üncüde 15 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca sosyal medyada kural ihlalini övenlere 25 bin TL para cezası uygulanacak. Yerleşim yeri ve yerleşim yeri dışında hız sınırı ihlallerinde de cezalar artırılacak" ifadelerine yer verdi.

"36 maddelik trafik kanunu 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek"

Yasanın AK Parti Grubu tarafından teklif edildiğini ve 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe gireceğine değinen Yerlikaya, "Grup Başkanımızın söylediği, '4-5-6 haftalık zaman dilimleri içinde toplumla çok daha konuşarak, içselleştirerek bunu Meclis'imizden çıkaracağız' şeklinde. Çalışma bu şekilde gerçekleştirilecek" diye konuştu. - ANKARA