Bakan Yerlikaya: "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim oldu"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nda gerçekleşen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Jandarma sorumluluk bölgelerinde icra edilen faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 216 binden fazla jandarma personelinin, yurdun huzur ve güvenliği için çalıştığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığımız, 216 bin personeliyle; 728 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 17 milyonu aşkın vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor" dedi.

"2025 yılında toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim oldu"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bakanlık olarak, bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için, kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. İnsansız hava aracı ve insanlı keşif uçaklarımız bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Kişilere karşı işlenen suçlar bir yılda yüzde 10,5 düştü"

2025 yılında işlenen suçlarda bir önceki seneye göre ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 11 aylık verilere baktığımızda; 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025'te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205'e geriledi. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu. 'Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar'dan 9 önemli katalog suçunda 11 bin 381 olan olay sayısı yüzde 20,8 azaldı ve 9 bin 10'a geriledi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6'dan yüzde 89,3'e yükseldi" diye konuştu.

"328 organize suç çetesini çökerttik"

300'den fazla suç şebekesinin çökertildiğine değinen Bakan Yerlikaya, "2025'in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla 241'i kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 62'si narkotik, 25'i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini çökerttik. Bin 934 şahıs tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

"Narkotik operasyonlarında 4 bin 120 şahıs tutuklandı"

2025'te icra edilen narkotik operasyonlarına yönelik de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "1 Ocak-27 Kasım 2025 döneminde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda sadece jandarma bölgesinde, 4 bin 120 şahıs tutuklandı. 73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik. Ayrıca bu mücadelede; Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ihbar sisteminden, 'Narkogöz' ve uydu destekli ekimle mücadeleye, TB2 İHA'lardan Yeşilay'la yürütülen eğitim protokollerine kadar pek çok yeniliği devreye aldık" dedi.

"Siber suçlarla mücadelede bin 200 şahıs tutuklandı"

Dijital dünyada da suç ve suçlulara karşı mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında, jandarma bölgemiz dahilinde, 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasında, 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit edildi. Bunların 17 bin 121 terörle iltisaklıydı. Düzenlediğimiz operasyonlar sonrası bin 200 şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı.

"Bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor"

Otoyol jandarmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğine ilişkin, en stratejik adımlarımızın başında ise, 'otoyol jandarması' geliyor. 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor. Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 otoyol jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı, 3 tesis koruma takımı ile toplam '56 ana birlik' teşkil ettik. Böylece, bin 6 timde 3 bin 793 personelimizle, otoyolları güven koridoruna dönüştürmek adına güçlü adımlar attık. 731 aracı otoyol jandarmamızın hizmetine verdik. Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık" ifadelerine yer verdi.

"Jandarmamıza 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık"

Jandarma bünyesine kazandırılan yeni araçlarla ilgili de Bakan Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana Jandarmamıza 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık. Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655'ten, 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık. 393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, 259'unu tamamladık. Geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA