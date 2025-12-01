Bakan Yerlikaya: "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."
Bakan Yerlikaya: "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.
Bakan Yerlikaya: "2025 yılında 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa