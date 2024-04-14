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Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya: "19 ilde BTÖ'ye yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik "Bozdoğan-25" operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bozdoğan-25" operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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