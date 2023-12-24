Bakan Yaşar Güler : "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare ettiği Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatı sonrası açıklamada bulundu. Pilotlara seslenen Güler şunları söyledi:

"Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam"

"Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece, maalesef, Pençe Harekat bölgesinde görev yapan 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde çıkan çatışmada da 6 kahraman evladımız şehit oldu. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Kahraman evlatlarımız, aziz vatanımızın mukaddes savunucuları olarak üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görevlerini yaparken şehadet makamına ulaştılar. Şehit olan silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize baş sağlığı diliyorum. Acımız büyük. Ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

"Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır"

Konuşmasında yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 156'ya ulaştığını belirten Güler, "Nitekim dün gece 13 terörist etkisiz hale getirilirken bugün de 12 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar terörle mücadelede; yurt içinde ve sınır ötesinde icra ettiğimiz başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vuruldu, artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi. Bu saldırı da bir kez daha göstermiştir ki, can çekişen hain terör örgütü, son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız, kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir" dedi.

Konuşmasının devamında Irak ve Suriye'deki terör hedeflerinin Türk pilotları tarafından başarıyla vurulduğunu ifade eden Güler, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceklerini ve terörle mücadelede en büyük payın aziz şehitlere ve kahraman gazilere ait olduğunu söyledi.

"Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun"

Konuşmasının sonunda şehitlerin hatıralarına sahip çıkacaklarını vurgulayan Güler, "Onların fedakarlıklarını daima şükran ve minnetle yad edeceğiz. Bu vesileyle Pençe ve Pençe-Kilit Harekatı bölgelerinde şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı evlatlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Siz değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da hayırlı başarılı görevler diliyorum. Kılıcınız keskin, azminiz ve gayretiniz daim olsun. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.