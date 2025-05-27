Bakan Tunç: "1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir"

Bakan Tunç: '1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir'
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Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin paylaşım yaptı. Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin özgür iradesiyle seçtiği hükümetin silah zoruyla görevden uzaklaştırıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi, demokrasi tarihimizin kara lekelerinden biridir. Ülkemizin büyümesini ve kalkınmasını engelleyen, aziz milletimizin gönlünde derin yaralar açan 27 Mayıs darbesini, vesayetçi zihniyetin ülkemize karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hafızalarımızdan kesinlikle çıkarmayacağız."

"Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasiyi korumaya, milli iradeyi her şartta üstün tutmaya, Hukuk Devleti ilkesini güçlendirmeye devam edeceklerinden bahseden Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istiklal ve istikbalimiz için, daha güçlü ve büyük Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 27 Mayıs darbesi başta olmak üzere tüm darbeleri ve darbe girişimlerini, vesayetçi anlayışı ve bu anlayıştan medet umanları bir kez daha şiddetle kınıyorum" ifadelerinde bulundu.

Tunç, hukuksuzca idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve tüm demokrasi şehitlerini rahmetle andı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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