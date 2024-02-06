Bakan Tekin, depremde hayatını kaybedenleri anlattı

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları anan Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ilk günden itibaren yaraların sarılması için üstümüze düşen görevi yerine getirmek için çaba gösterdik. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezinden, meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için yurt genelindeki tüm okullarda saygı duruşunda bulunulurken, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde depremde kaybeden vatandaşları öğrencilerle birlikte andı. Burada düzenlenen bayrak töreni, öğrenci ve öğretmenlerle depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Bakan Tekin, törenin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi"

İlk ders zili çalmadan düzenlenen anma etkinliğinde Bakan Tekin, bir yıl içerisinde devlet ve milletin hep beraber ele ele vererek 'asrın birlikteliğini' gösterdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk günden itibaren yaraların sarılması için üstüne görevi yerine getirmek için çaba gösterdiklerini kaydeden Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ilk günden itibaren yaraların sarılması için üstümüze düşen görevi yerine getirmek için çaba gösterdik. Bakanlığımıza bağlı halk eğitim merkezinden, meslek liselerine kadar bir dizi eğitim kurumumuzda yaraların sarılması için çaba sarf edildi. Meslek liselerimizde çadır imalatından ekmek üretimine kadar yapılabilecek her türlü şey yapılmaya çaba sarf edildi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim görevimiz bunlar ile sınırlı değil. Biz aynı zamanda bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması, yaşandığı zaman alınması gereken tedbirler gösterilmesi gereken birlik ve kayıplarımızın hayırla yad edilmesi için bu birliktelik arzusunun gelecek kuşaklara aktarılması, çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi için çaba sarf etmekte görevli bir kurumuz. Dolayısıyla bu günde burada bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalıştık. Hem çocuklarımızla beraber bütün okullarımızda saygı duruşu ve rahmetle kayıplarımızı andık hem de bu bilincin gelecek kuşaklara aktarılması için çocuklarımıza örnek olmaya çaba sarf ettik. İnşallah biz bakanlık olarak bunu devam ettireceğiz. Bu şuurla çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi yetiştireceğiz. Bugün aynı zamanda miraç gecesi, milletçe ölülerimizin arkasından dua edip onları hayırla yad edeceğiz. Bu da toplumsal sorumluluğumuz. Allah bir daha böyle bir felaketi bize göstermesin. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, kayıplarımızın mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA