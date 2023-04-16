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Bakan Soylu: 'Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1'i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi'.

Bakan Soylu: "Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1'i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi".

3. Sayfa Haberleri

Bakan Soylu: "Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1'i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi".

Bakan Soylu: " Van'ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1'i mavi kategoride, 2 terörist, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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