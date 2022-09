Son dakika haber! Bakan Soylu: "Trafik teröründe de dünyada son on yılda, 'can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan' iki ülkeden biriyiz"

Son dakika politika haberi: Bakan Soylu: "Trafik teröründe de dünyada son on yılda, 'can kayıplarını yüzde elli azaltma hedefini tutturan' iki ülkeden biriyiz" Trafik Kazalarında Olay Yeri Yönetimi Çalıştayı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Trafik teröründe de dünyada son on yılda, 'can kayıplarını yüzde...