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Bakan Soylu: 'Terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi'

Bakan Soylu: "Terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi"

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye" başlığı ile yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

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