Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık" 3. Sayfa Haberleri Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık" "40 madencimizin kimliği belirlendi" "Bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama-kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük... Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık" "40 madencimizin kimliği belirlendi" "Bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama-kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız" -"1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var" BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Genel Yerel Haberler

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