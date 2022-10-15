Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"
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Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık" "40 madencimizin kimliği belirlendi" "Bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama-kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük...
Bakan Soylu: "Sabah saat 7.30 itibariyle, gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık"
"40 madencimizin kimliği belirlendi"
"Bir kısımda yangın olmasına rağmen kahraman madencilerimiz, arama-kurtarmacılarımız arkadaşlarını orada bırakmamak için büyük bir fedakarlık ortaya koydu. Hepsine minnettarız"
-"1 madencimizle ilgili bir belirsizliğimiz var"
BARTIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulundu.