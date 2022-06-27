Bakan Soylu özellikle tebrik etmişti: İzmir'de 280 binin üzerinde hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ve Konak ilçelerinde, kente kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar getirdiği tespit edilen 3 araca yapılan eş zamanlı operasyonda 282 bin 117 adet sentetik ecza ele geçirildi. Dün geldiği İzmir'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu operasyondan dolayı İzmir polisine teşekkür etmişti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar dahilinde, kırmızı ve yeşil reçeteye tabi olan sentetik eczaları sahte faturalarla temin ederek ticaretini yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı. Şüphelilere yönelik aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde düğmeye basıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Narkotik polisinin narkotik köpekleri ile yaptığı aramada, Bornova ve Konak ilçelerinde, 3 araçta yeşil reçeteye tabi 282 bin 117 adet sentetik ecza ve ilaçlar ile ilgili düzenlenmiş çeşitli evrak ve faturalar ele geçirildi. Operasyonda olayla ilgili yabancı uyruklu D.D. (29), A.E. (42), M.G. (42) ve S.Y.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

BAKAN SOYLU İZMİR'DEN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Öte yandan dün İzmir Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 222 yeni aracın teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili İzmir polisini tebrik etmişti. Bakan Soylu, "Bugün İzmir polisi, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 280 bin sentetik hap Mersin'den İzmir'e gelirken yakalandı. Uyuşturucuyla Mücadele Günü olması nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum" açıklamasına bulunmuştu.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa