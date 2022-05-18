Bakan Soylu: &quot;(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden... - Haberler

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Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Soylu: '(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden...

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış ve hatta uyuşturucu ile mücadele yapan birimlerimizi töhmet altında bırakan, Türkiye'nin uyuşturucu ile...

Bakan Soylu: "(Kılıçdaroğlu'nun 'Uyuşturucu baronlarına bir şey yapmıyorsunuz' ifadesi üzerine) Tamamen temelsiz, sadece suçlamaya yönelik, bilgiden yoksun bir anlayış ve hatta uyuşturucu ile mücadele yapan birimlerimizi töhmet altında bırakan, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesini etkisizleştirmeye çalışan bir anlayış ortaya koymaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

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