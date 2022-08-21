Bakan Soylu, tır kazasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesinde katliam gibi kazada hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor. Derik ilçesi Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybederken, 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Derik'te gece saatlerinde hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri için defin işlemi başladı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Dağ, Velat Dağ, İrfan Aytaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sıtti Abun'un cenazeleri merkez mezarlıkta Bakan Soylu'nun katılımıyla göz yaşları içinde toprağa verildi. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Mardin 3. Sayfa Haberler

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