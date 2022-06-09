Bakan Soylu: "(İdlib'deki 3.9 milyon insan hakkında) Bu insanlar kendi yerinden edildiği için savaş sonrası canlarını kurtarmak için İdlib'e geldiler. - Haberler

Bakan Soylu: "( İdlib'deki 3.9 milyon insan hakkında) Bu insanlar kendi yerinden edildiği için savaş sonrası canlarını kurtarmak için İdlib'e geldiler. Bu bölgeler PKK'nın PYD'nin ve rejimin tacizi ve saldırı altısında olmuş olsaydı, bu insanlar nereye gidecekti? Onların gideceği yer Türkiye ve Avrupa. Bugün Avrupa'ya soruyorum. Sen İdlib'de ne yapıyorsun? Bugün muhalefet partisi olup ahkam kesenler, laf cambazlığı yapanlar, Avrupalı büyükelçilerle sabahtan akşama kadar bir araya geliyorsunuz, sorsanıza." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa