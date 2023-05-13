Bakan Soylu: 'Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor'

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha teslim oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

2023 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

"Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor"

Teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında PKK bu topraklardan silinecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA