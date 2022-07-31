Bakan Soylu: "Tekirdağ Limanı'nda ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış" ifadelerini kullandı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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