Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı Bakan Soylu duyurdu. Bakan Soylu duyurdu... Azez'de canlı bomba yakalandı ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Azez'de canlı bomba yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 plastik patlayıcı Canlı Bomba Yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı." İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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