Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: 5 kilo patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonla DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristin yakalandığını ve patlamaya hazır 5 kg patlayıcının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, bomba düzenekleri ve ele geçirilen mühimmat ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sancaktepe'de bir terör hücresi daha çökertildi." ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu, "DKP-BÖG hücre evinde 3 teröristi yakalayan TEM Birimleri; patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirdi.

Allah, İstanbul Emniyeti TEM, İstihbarat Birimlerimiz ve tüm güvenlik güçlerimizi korusun" diyerek çarpıcı detayları paylaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu, Sancaktepe, İstanbul, Bomba, 3. Sayfa, Haberler

title