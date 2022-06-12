Bakan Soylu'dan Van depremine ilişkin açıklama - Haberler

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Bakan Soylu'dan Van depremine ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bakan Soylu'dan Van depremine ilişkin açıklama

Bakan Soylu: "Bugün 21.35'te, Van'da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti.

Bakan Soylu: "Bugün 21.35'te, Van'da yaşanan depremle ilgili, Valimiz Sn. Ozan Balcı ile tekrar görüştüm. Tüm taramalarını gerçekleştirmişler, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını son bilgi olarak teyit etti. Van'ımıza ve Vanlı hemşehrilerimize geçmiş olsun."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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